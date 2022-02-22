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Политолог Ордуханян призвал не реагировать на обещания Запада ввести санкции против России

Политика
Политолог Ордуханян призвал не реагировать на обещания Запада ввести санкции против России

Призывы западных стран наложить ограничительные меры на Россию не стоят внимания, уверен политолог и американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт прокомментировал угрозы иностранных государств в адрес Москвы ввести санкции. Он выступил в эфире медиацентра «Патриот» и подчеркнул, что не видит ничего нового в выпадах Запада.

«Поэтому обращать особо внимание на это не нужно, для нас здесь ключевым должны быть слова, которые прозвучали на заседании совета безопасности, особенно я хочу обратить внимание на слова нашего премьер-министра Михаила Мишустина — мы готовы, и это самое главное», — констатировал Ордуханян.

Ранее Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы. Документы опубликовали на портале правовой информации, передает телеканал «360».

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