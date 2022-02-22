Политолог Ордуханян призвал не реагировать на обещания Запада ввести санкции против России

Призывы западных стран наложить ограничительные меры на Россию не стоят внимания, уверен политолог и американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт прокомментировал угрозы иностранных государств в адрес Москвы ввести санкции. Он выступил в эфире медиацентра «Патриот» и подчеркнул, что не видит ничего нового в выпадах Запада.

«Поэтому обращать особо внимание на это не нужно, для нас здесь ключевым должны быть слова, которые прозвучали на заседании совета безопасности, особенно я хочу обратить внимание на слова нашего премьер-министра Михаила Мишустина — мы готовы, и это самое главное», — констатировал Ордуханян.

Ранее Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы. Документы опубликовали на портале правовой информации, передает телеканал «360».