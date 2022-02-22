Экс-министр обороны ДНР пережил покушение в Донецке

Неизвестный совершил покушение на экс-главу минобороны Донецкой Народной Республики Владимира Кононова. В результате ЧП пострадал местный житель, сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности ДНР.

Инцидент произошел на пересечении улиц Лазаренко и Цусимской. По предварительным данным, один человек получил травму. В результате взрыва местному жителю оторвало правую конечность. В настоящее время он находится в больнице.

Известно, что пострадавший направлялся на встречу с бывшим главой ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется дальнейшее расследование случившегося.