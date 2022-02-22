Погребинский: американские кураторы вполне могут посчитать Зеленского ненужным

Безопасность президента Украины Владимира Зеленского может оказаться под угрозой, а страна столкнется с риском нового Майдана, если соединенные Штаты Америки сочтут украинского лидера бесполезным после признания Москвой республик Донбасса.

Такое предупреждение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«После признания Россией ДНР и ЛНР США могут посчитать Зеленского бесполезным. Это создаст угрозу его безопасности, а Украину приведет к новому Майдану, — считает украинский политолог. — Так называемая украинская "партия войны" уже начала критиковать Зеленского за провал с Донбассом. Они могут попытаться воспользоваться ситуацией и организовать новый "майдан" с целью смещения его с поста президента».

Поэтому, отметил Погребинский, украинскому президенту сейчас не до Луганской и Донецкой народных республик. Он будет стремиться поскорее связаться с американским посольством, которое ранее было эвакуировано из Львова в Польшу, и заручится его поддержкой.

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«По идее США должны его защитить, они его поддерживали ранее, и сейчас в какой-то степени несут ответственность за него», — рассуждает эксперт.

А с другой стороны, по его словам, все помнят, как пренебрежительно американцы относятся к сотрудничающим с ними «аборигенам», напомнил Погребинский. Например, еще свежо в памяти всего мира, как Вашингтон «кинул» доверившихся ему людей в Афганистане. Так же теперь американские кураторы могут решить, что Зеленский им больше не нужен, и тогда украинскому президенту не позавидуешь, считает политолог.

Поэтому сейчас Владимир Зеленский, возможно впервые с начала своей политической карьеры, наконец задумался о том, стоило ли ему идти в политику. Сейчас Зеленский запуган, он не знает, что ему делать и как защитить самого себя и свою семью.

Во время последнего телефонного разговора с Зеленским американский президент Джо Байден заявил ему, что вопрос с Донбассом необходимо решать исключительно дипломатическим путем. Именно поэтому Киев демонстрирует полное отсутствие реакции на признание Москвой ДНР и ЛНР.

«У нынешнего президента Украины нет никаких дипломатических инструментов для этого», — объяснил политолог.

Федеральное агентство новостей /

И в заключение Погребинский напомнил, о том, как Байден предупредил о реакции США в зависимости от масштаба «российского вторжения». Тогда глава Белого дома заявил, что в случае «маленького вторжения» и ответные меры Вашингтона будут легкими, а в случае крупномасштабного нападения последует жесткий ответ.