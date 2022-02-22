Вассерман заявил о влиянии действий Киева на усиление эскалации конфликта в Донбассе

Дальнейшее развитие событий в Донбассе, в том числе усиление эскалации конфликта, зависит исключительно от действий Киева. Такое мнение выразил депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман.

Вассерман утверждает, что в случае, если власти Украины одумаются и перестанут совершать противозаконные действия в отношении Луганской и Донецкой народных республик, то у России не будет причин вводить войска в Донбасс. Он также предположил, что Россия может использовать приемы контрбатарейной борьбы для урегулирования сложившейся ситуации.

«Вероятно, для начала будет поставлено ополчению народных республик Донбасса изрядное количество высокотехнологичного вооружения. Например, системы контрбатарейной борьбы для оперативного выявления средств, ведущих заведомо преступный обстрел объектов жизнеобеспечения Донбасса, и накрытие этих средств ответным огнем», — заявил Вассерман в беседе с изданием «НьюИнформ».

Совет Федерации дал согласие на применение Вооруженных сил России за рубежом во вторник, 22 февраля. По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, речь идет о миротворческих войсках, которые могут быть использованы для обеспечения мира на территории Донбасса.