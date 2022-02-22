Польский футбольный союз попросил ФИФА объяснить ситуацию с матчем против России

Польский футбольный союз обратился к ФИФА с просьбой разобраться в ситуации со стыковым матчем чемпионата мира 2022 года с Россией.

Изначально встреча двух команд должна была пройти 24 марта в Москве, но после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик в Польше захотели перенести стыковой поединок ЧМ-2022 на нейтральную территорию.

Польский футбольный союз, судя по сообщению на его сайте, обратился в ФИФА и попросил разъяснить ситуацию с будущим матчем и дать ответ как можно скорее. Победитель пары 29 марта встретится с сильнейшим в матче между командами Швеции и Чехии.

Ранее о решении России признать суверенитет ЛНР и ДНР высказывался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал «немыслимым» проведение финального матча Лиги чемпионов в мае 2022 года в Санкт-Петербурге.