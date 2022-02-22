Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Физиогномист Воеводин допустил употребление Зеленским запрещенных веществ перед конференцией

Политика
Физиогномист Воеводин допустил употребление Зеленским запрещенных веществ перед конференцией

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал неадекватное поведение на пресс-конференции, в ходе которой он заявил о возможном разрыве дипотношений с Россией.

Таким мнением поделился физиономист Олег Воеводин, изучив жесты и мимику Зеленского во время выступления. Его речь была подготовлена заранее, но, озвучивая текст, глава государства полностью погружался в свои мысли, пояснил эксперт.

По его мнению, Зеленский был в нетрезвом состоянии, передает телеканал «360». Специалист по языку тела не исключил, что украинский лидер принял перед конференцией запрещенные вещества.

«Он точно не трезвый, и здесь это уж точно не алкоголь, потому что голос у него нормальный, а вот напряжение на сердце есть. Отсюда идет повышенная работа головы. Либо здесь энергетик, либо что-то большее, типа конопли», — сказал Воеводин.

Ранее стало известно, что слова Зеленского о будущем отношений Киева и Москвы прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это крайне нежелательный сценарий, подчеркнул представитель Кремля.

#россия #украина #конференция #зеленский #воеводин #физиогномист