Физиогномист Воеводин допустил употребление Зеленским запрещенных веществ перед конференцией

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал неадекватное поведение на пресс-конференции, в ходе которой он заявил о возможном разрыве дипотношений с Россией.

Таким мнением поделился физиономист Олег Воеводин, изучив жесты и мимику Зеленского во время выступления. Его речь была подготовлена заранее, но, озвучивая текст, глава государства полностью погружался в свои мысли, пояснил эксперт.

По его мнению, Зеленский был в нетрезвом состоянии, передает телеканал «360». Специалист по языку тела не исключил, что украинский лидер принял перед конференцией запрещенные вещества.

«Он точно не трезвый, и здесь это уж точно не алкоголь, потому что голос у него нормальный, а вот напряжение на сердце есть. Отсюда идет повышенная работа головы. Либо здесь энергетик, либо что-то большее, типа конопли», — сказал Воеводин.

Ранее стало известно, что слова Зеленского о будущем отношений Киева и Москвы прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это крайне нежелательный сценарий, подчеркнул представитель Кремля.