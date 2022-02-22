Путин не намерен ждать геноцида из-за невыполнения Киевом Минских соглашений

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия была заинтересована в реализации Минских соглашений, которые были результатом компромисса между двумя странами.

Настроения России в пользу Минских соглашений никак не повлияли на выполнение обязательств Украиной. Путин считает, что все было сведено к нулю и Минские договоренности были убиты задолго до признания ЛДНР.

«Что дальше ждать, издевательства над людьми, геноцида ждать?» — задался вопросом российский лидер во время пресс-конференции.

В понедельник Путин подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. Президент поручил правительству обеспечить поддержание мира на территории Донбасса.