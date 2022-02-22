Колташов рассказал, как РФ может нанести по США санкционный удар в триллионы долларов

Европейский союз пообещал имплементировать санкции против тех политиков, которые имеют отношение к признанию Луганской и Донецкой народных республик.

В Брюсселе выразили «непоколебимую поддержку» суверенитета и независимости Украины, а также ее территориальной целостности «в переделах ее международно признанных границ». А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Совета Евросоюза Шарь Мишель выступили с совместным заявлением, пригрозив санкциями России и республикам Донбасса.

Однако, как отметил, комментируя ситуацию, политолог Василий Колташов, несмотря на то, что сейчас обстановка складывается неблагоприятным образом, в перспективе все еще может изменится в другую – лучшую – сторону.

«Рубль слабеет и еще, возможно, будет слабеть. Фондовый рынок уже рухнул. Можно сказать, что он «валялся» весь январь, а в феврале это состояние сохранялось. Многие инвесторы, которые панически убегали из него еще в конце прошлого года, потеряли в капитализации. Однако унывать не стоит. Я верю, что все на фондовом рынке выправится. Бумаги снова вырастут в стоимости», — подчеркнул Колташов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом эксперт отметил, что Запад не демонстрирует единства мнения в том, что касается новых антироссийских санкций. В Евросоюзе при попытке обсудить этот вопрос постоянно будут «включать дурака», убежден эксперт.

«Они начнут говорить, что нужно выяснить обстановку, что ничего не понятно, что все очень сложно. И санкции, скорее всего, будут вводить какие-то персональные, очень ограниченные», — предсказал экономист.

Серьезные точечные санкции против России не рискнет ввести ни одно государство мира, считает он. Поэтому, скорее всего, принимаемые ограничительные меры будут очень скромными. Например, Вашингтон может запретить ряду компаний кредитоваться и работать в США, но полностью от торговли с Россией американские власти не откажутся, тем более, что в последние годы ее объем вырос на 44%.

Запад, по словам эксперта, сам боится вводить против России санкции, так как понимает, что имеет ахиллесову пяту, удар по которой нанесет его корпоративному сектору колоссальный ущерб, и лишит его лидирующих позиций в мировой экономике.

«Это интеллектуальная собственность. Если американская интеллектуальная собственность будет ограничена и Россия откажется признавать ее за пределами США, то это принесет Соединенным Штатам убыток в триллионы долларов. Это отразится на американском фондовом рынке. Будет понятно, что кто угодно сможет копировать американскую продукцию. Особенно в России», — объяснил Колташов.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

А Евросоюз, по его словам, не может бить по России мощными санкциями, так как сам боится экономических последствий подобных мер. Поэтому разговоров про возможные ограничения много, а реальных шагов в это направлении мало, добавил политолог.

Поэтому вместо введения санкций европейцы будут ссылаться на необходимость консультаций, чтобы «разобраться в том, что происходит».

«То есть "отхлестать Россию санкционными розгами" они не могут, поскольку в таком случае рискуют нанести ущерб своей торговле. Но даже если торговать с Россией они не захотят, то страна начнет осуществлять закупки товаров в Китае. Однако рассчитывать на это не нужно, так как Европа не откажется от экономических отношений с Москвой», — считает эксперт.

По санкционный удар, по его словам, может попасть так пока и не запущенный в работу новый российский газопровод «Северный поток - 2», но и с него будут сняты все ограничения после того, как закончится истерия вокруг Украины, добавил Колташов в заключение.