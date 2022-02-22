Сборная Грузии анонсировала матч ЧЕ по регби с Россией на украинском языке

Грузинская регбийная сборная анонсировала предстоящий матч чемпионата Европы против России на украинском языке.

Пресс-служба мужской сборной Грузии по регби опубликовала в Instagram-аккаунте афишу матча с Россией, который пройдет 27 февраля. Болельщиков на украинском языке пригласили посмотреть игру и вместе спеть национальный гимн. Матч чемпионата Европы по регби состоится на тбилисском стадионе «Динамо-Арена».

После двух туров сборная России, в активе которой одно очко, занимает пятое место в турнирной таблице. Грузинская национальная команда с семью баллами располагается на третьей позиции.