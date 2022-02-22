Силовики нагрянули к региональным омбудсменам в Челябинске

Правоохранители проводят следственные действия в офисах уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и омбудсмена Александра Гончарова, сообщили в правоохранительных органах.

«Силовики работают 22 февраля в офисе региональных омбудсменов в Челябинске. Поводом стали возможные махинации руководителя аппарата уполномоченных Татьяны Осиповой. Также следственные действия проводятся по ее месту жительства», — говорится в сообщении.

Компетентные ведомства пока не предоставили официального подтверждения информации о следственных действиях.