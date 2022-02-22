ФБР призвал мировое сообщество обратить внимание на творящийся в Донбассе геноцид

Российский Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, призывает мировое сообщество привлечь к ответственности виновных в происходящем на территории Донбасса геноциде.

Украинская армия с 2014 года обстреливает неподконтрольные Киеву территории, в результате чего боевые снаряды попадают в дома мирных жителей. Счет жертв среди населения Донбасса уже идет на тысячи. При этом президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал законопроект, способный положить конец творящемуся в ДНР и ЛНР геноциду.

«Документ находится на подписании у главы государства уже более девяти месяцев, что, по мнению правозащитников Фонда борьбы с репрессиями, означает, что правительство Зеленского одобряет действия, происходящие на востоке Украины», — сообщается на сайте Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Военные преступления против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик представляют собой вопиющее нарушение всех существующих международных правил и норм. Как отметили в ФБР, правозащитные организации и лидеры западных стран должны немедленно обратить внимание на эту проблему. Обычные люди не должны становиться жертвами геополитических игр, а виновных необходимо как можно быстрее привлечь к ответственности, пишет Федеральное агентство новостей.