Ложь о россиянах в ЦАР обернулась для «Анадолу» исковым заявлением

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) подаст в суд на турецкое издание «Анадолу», которое бездоказательно обвинило российских инструкторов в совершении преступлений в отношении мирного населения Центральноафриканской Республики. В своих публикациях турецкие журналисты приписывают россиян к «ЧВК Вагнера».

Копию искового заявления опубликовал глава СОМБ на странице организации «ВКонтакте». Сообщается, что организация намерена добиться взыскания компенсации за причинение морального вреда.

Ранее СОМБ подало в суд на президента Франции Эммануэля Макрона за его клеветнические высказывания в адрес россиян.