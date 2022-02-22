«Огонь стихнет очень быстро». Политолог Маркелов назвал последствия ввода миротворцев РФ в Донбасс

Пленарное заседание Совета Федерации по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик завершилось на тревожной ноте. Высокопоставленные спикеры обратили внимание, что население ЛДНР по-прежнему находится под угрозой атаки со стороны ВСУ, а значит новоиспеченным независимым республикам необходима защита более сильного союзника в лице России.

Согласно постановлению, Совфед дает президенту Владимиру Путину согласие на «использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права».

«Это будут миротворческие силы, — пояснила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. — Использование Вооруженных сил РФ за рубежом будет направлено на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан».

pnzreg.ru / пресс-служба правительства Пензенской области

Известный политолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов положительно оценил решение членов Совфеда ввести российские миротворческие силы в Донбасс. Согласно договору о взаимопомощи, РФ обязана оказывать поддержку признанным республикам, в том числе и с военно-технической точки зрения, объяснил эксперт.

«Дальше уже дело техники. Территория Украины разделится на две основные части: в одном углу ринга – Россия и ЛДНР, в другом – киевские власти и их западные партнеры. Не исключено, что между сторонами начнет развиваться новый геополитический конфликт уже в другой плоскости, но успокоится он гораздо быстрее, чем накануне, когда Путин признал независимость ЛДНР», — подчеркнул Маркелов.

Примечательно, что даже после официального признания Донецкой и Луганской Народных Республик минометный обстрел со стороны ВСУ не прекратился. Слова президента Путина о геноциде жителей Донбасса не впечатлили украинских военнослужащих: по данным Минобороны РФ, за последние сутки по ЛДНР было выпущено больше двух тысяч снарядов. Российские миротворцы принесут в регион спокойствие и стабильность, уверен собеседник «Политики сегодня».

«Пойдя по сценарию защиты простых людей, живущих в ЛДНР, Россия перевела всю эту историю в реальную плоскость, миновав бесконечные отговорки Киева. Огонь в Донбассе стихнет, прекратится. Очень быстро», — заключил политолог.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

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