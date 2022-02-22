Замминистра обороны РФ Панков рассказал о 60 тысячах украинских солдат у границ ЛДНР

Украина стянула к границам с ДНР и ЛНР 60 тысяч военнослужащих. Такое заявление сделал замминистра обороны России Николай Панков на выступлении в Совете Федерации.

Напомним, что вчера, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин признал республики Донбасса, а после подписал с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — договор о дружбе и сотрудничестве.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия не допустит появления новых жертв в Донбассе. Для защиты россиян и русскоязычных жителей представители верхней палаты Федерального Собрания также одобрили введение российского миротворческого контингента для помощи ЛДНР в борьбе с украинской агрессией.