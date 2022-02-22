Путин ввел в действие ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве России с ЛДНР

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, которые утверждают договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса.

Ратификация соответствующих соглашений уже была одобрена депутатами Госдумы и представителями Совета Федерации. Обе палаты парламента единогласно поддержали решение российского руководства.

Глава государства 21февраля принял решение признать независимый статус Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал договоры о дружбе с главой ДНР Денисом Пушилиным и руководителем ЛНР Леонидом Пасечником. Документы на следующий день внесли на утверждение в Госдуму и Совфед.