Толстой назвал чувство достоинства страны более важным, чем курс доллара

У России в признании независимости республик Донбасса был выбор между войной и позором. Об этом в эфире программы «Время покажет» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

22 февраля депутаты Госдумы ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, которые накануне были признаны в Москве независимыми государствами. По словам Толстого, депутаты прекрасно понимают риски этого решения.

«Много людей, кто очень тщательно взвешивал это решение. Но выбор у нас небогатый – между войной и позором. И если мы выберем позор, то война придет все равно. Выбор продиктован этим ощущением солидарности с нашими братьями, которые там [на Донбассе] находятся и чувством достоинства страны, которое гораздо важнее, чем курс доллара и чем любые экономические последствия политических решений», — заявил Толстой.

Он подчеркнул, что многие депутаты уже несколько лет находятся под западными санкциями. Но любое давление на Россию не приводит к ожидаемому оппонентами эффекту.

После утверждения в Госдуме договор о сотрудничестве с ДНР и ЛНР ратифицировали в Совете Федерации. После выступления представителя Минобороны РФ, сенаторы одобрили также использование российских войск за рубежом.