Матвиенко: в Совфед поступило обращение президента об использовании ВС за пределами России

Совет Федерации получил обращение президента РФ Владимира Путина об использовании вооруженных сил за пределами страны.

Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Речь идет о перспективах использовать подразделения российских войск за пределами страны.

Как стало известно ранее, о возможности РФ обеспечить безопасность Донбасса высказался официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, российские системы ПВО способны закрыть небо над ЛДНР без ввода на территорию республик воинских подразделений.