Премьер-министр Великобритании выступил против проведения футбольных турниров в России

Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал запретить проведение футбольных турниров в России.

Россию следует лишить возможности проводить крупные футбольные турниры после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее мнение озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщил журналист Роб Харрис.

«Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, вторгающейся в независимые страны», — отметил он.

В мае в Петербурге впервые в истории состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Игра еврокубкового турнира пройдет на стадионе «Газпром Арена», ранее принимавшем встречи ЧМ-2018 и Евро-2020.