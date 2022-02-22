Вирусолог Чумаков рассказал об особом иммунитете к COVID-19 у части россиян

Часть россиян может обладать особым иммунитетом, который делает их неуязвимыми перед заражением коронавирусом. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

По словам специалиста, существует небольшое количество людей с особым иммунитетом, который защищает их организм от последствий текущей пандемии. При этом неясно, по какой причине они не заболевают COVID-19.

«Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию, которая дала перекрестный иммунитет и невосприимчивость. Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно», — объяснил Чумаков в интервью URA.RU.

Вирусолог Анатолий Альтштейн также поддержал его точку зрения, допустив наличие специфического иммунитета у тех, кто ни разу не болел коронавирусом. По его мнению, это может быть связано со сниженным числом рецепторов или какими-то другими неизвестными механизмами.