Песков: Россия сожалеет о решении канцлера Германии Шольца по «Северному потоку — 2»

Строительство российского газопровода «СП-2» является лишь коммерческим проектом. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона надеется, что притормаживание будет временным.

Стоит отметить, что после признания Россией независимости Донбасса немецкие власти не имеют возможности продолжать сертификацию газопровода «Северный поток — 2». К такому выводу пришел канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.