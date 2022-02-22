Рар о признании ЛДНР: наконец-то Запад начнет всерьез разговаривать с Россией

Запад после решения президента РФ признать независимость Луганской и Донецкой народных республик, может начать делать из России врага, а может наоборот осознать всю серьезность ситуации, и наконец начать разговаривать с Москвой.

Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя «Российской газете» события 21 февраля, когда российский президент Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором заявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а затем подписал соответствующие указы.

«Речь президента России была весьма подробной в исторической части. То, что Владимир Путин говорил об украинской государственности, о том, как Украина получила независимость и земли, в целом понятно российской аудитории», — отмечает немецкий политолог.

По его словам, для россиян, которые хорошо помнят события 30-летней давности, когда огромные территории и большое число русских людей в одночасье оказались отрезаны от Родины, обращение президента было близко и понятно. Однако на в США и Европе доводы Владимира Путина вызывают лишь агрессию, так как западные страны давно не мыслят категориями национального государства.

Федеральное агентство новостей /

Единственная страна западного мира, которая до сих пор остается империей и, в отличие от европейцев, способна понять, о чем говорил российский лидер, это Америка, отмечает Рар.

«Как ни парадоксально, американцы, в отличие от тех же европейцев, должны хорошо понимать, что имеет в виду Путин, — считает политолог. — Можно было привести еще много других деталей — например, что Украина стала главным могильщиком СНГ, когда начала разрушать общее пространство, хотя ее приглашали в различные интеграционные форматы».

Сам Александр Рар, по его словам, понимает аргументы Москва, которая считает необходимым защищать граждан РФ, также, как Вашингтон, кстати, защищает по всему миру американцев.

Теперь, отмечает политолог, главное, чтобы не началась война, так как Запад может обвинить Россию в том, что это она нарушает Минские соглашения, и это окончательно закроет дверь для диалога.

Нынешняя ситуация, по словам Александра Рара, может таит в себе определенные риски.

Федеральное агентство новостей /

До того, как Москва признала ЛНР и ДНР, российская сторона призывала Запад надавить на Киев и принудить его к выполнению Минских соглашений. Если бы это удалось сделать, Украина встала бы на путь федерализации, хотя ее восточные регионы все равно продолжали бы тяготеть к России культурно и экономически.

«Но сейчас Запад будет делать из России врага, Украине могут пообещать членство в НАТО, начать поставлять ей новое вооружение. Не исключено, что западные страны введут свои военные группировки на территорию Украины. Хотя уверен, что далеко не все пойдут на такой шаг», — рассуждает немецкий политолог.

Но может быть, отмечает он, что именно сейчас, европейцы поймут, наконец, насколько серьезной является ситуация, и начнут разговаривать с Россией серьезно, как это было во времена существования Советского Союза. Это произойдет, если пути дипломатии еще не исчерпаны до конца, заключил Александр Рар.