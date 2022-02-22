Минздрав России выпустил новые рекомендации по профилактике коронавируса

Обновленную версию рекомендаций по профилактике заражения коронавирусной инфекцией выпустили в России.

Новые рекомендации по лечению и профилактическим мерам коронавируса начнут действовать в стране. Обновленную версию утвердили представители Министерства здравоохранения России. Она сформирована с учетом актуальных научных исследований и клинической практики. Также выделены приоритетные группы для амбулаторного лечения в условиях распространения омикрон-штамма.

Эффективным средством защиты от заражения инфекцией остается вакцинация. Прививка уменьшает вероятность развития болезни в тяжелой форме и летального исхода. Пройти процедуру можно во всех российских регионах одним из четырех отечественных препаратов. Вакцинация организована в поликлиниках и прививочных пунктах, которые находятся в общественных местах.