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Минздрав России выпустил новые рекомендации по профилактике коронавируса

Общество
Минздрав России выпустил новые рекомендации по профилактике коронавируса

Обновленную версию рекомендаций по профилактике заражения коронавирусной инфекцией выпустили в России.

Новые рекомендации по лечению и профилактическим мерам коронавируса начнут действовать в стране. Обновленную версию утвердили представители Министерства здравоохранения России. Она сформирована с учетом актуальных научных исследований и клинической практики. Также выделены приоритетные группы для амбулаторного лечения в условиях распространения омикрон-штамма.

Эффективным средством защиты от заражения инфекцией остается вакцинация. Прививка уменьшает вероятность развития болезни в тяжелой форме и летального исхода. Пройти процедуру можно во всех российских регионах одним из четырех отечественных препаратов. Вакцинация организована в поликлиниках и прививочных пунктах, которые находятся в общественных местах.

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