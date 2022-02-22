Депутат Вострецов поздравил жителей России и ЛДНР с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества является праздником стойких и отважных людей. Соответствующее заявление сделал российский общественный и политический деятель Сергей Вострецов.

Депутат отметил, что для настоящего мужчины нет дела достойнее, чем защита родины. Из года в год россияне передают такие святые понятия как честь, верность присяге, любовь к отчизне, подчеркнул Вострецов.

Также он поздравил с 23 Февраля жителей Донбасса на фоне признания РФ независимости ЛДНР. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ с 2014 года считает такое решение важным и справедливым, обратил внимание депутат.

«Мирного неба над головой всем нам!», — подытожил политический деятель свое поздравление.

Ранее Вострецов сообщил о своей гордости за направленное Государственной думой российскому президенту Владимиру Путину обращение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что западные страны «показали свое истинное лицо» и их необходимо «поставить на место».