Беженцы из Донбасса получат более 200 тонн гуманитарной помощи от МЧС России

МЧС России доставит в Ростовскую область свыше 200 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза из Росрезерва для беженцев составит 228 тонн. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Гуманитарная помощь из Росрезерва для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР отправлена колоннами Донского и Ногинского спасательных центров», — говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, в состав колонн войдут 34 автомашины. Беженцам передадут продукты и предметы первой необходимости. На сегодняшний день к приему эвакуированных жителей ЛДНР уже готовы 44 региона России.