Сенатор Джабаров назвал лицемерными санкции Запада против ДНР и ЛНР

Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров отреагировал на введение санкций против Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, западные страны вновь проявили себя с лицемерной стороны.

По словам Джабарова, пакет мер, подготовленных в ответ на признание Москвой Луганской и Донецкой народных республик, не несут никакой политической подоплеки. Также сенатор призвал никак не реагировать на происходящее, так как Запад ждет именно этого, цитирует его слова «ПолитРоссия».

«Ведь именно за нашей реакцией и следят на Западе, смотрят, опасаемся ли мы санкций и так далее. А опасаться их не надо. Россия абсолютно самодостаточная страна, у нас есть все. Господь одарил Россию всем: людьми, землей, ископаемыми. Поэтому нам надо просто рассчитывать на себя», — утверждает Джабаров.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что США и ряд западных странных совершенно не интересуются благополучием жителей Донбасса. Джабаров напомнил, что подобное уже происходило с ни в чем невиновными жителями Крыма, которые с подачи Вашингтона оказались ущемлены едва ли не во всех правах.