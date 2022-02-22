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Голкипер «Специи» Проведель заявил, что не прочь получить российский паспорт

Спорт
Голкипер «Специи» Проведель заявил, что не прочь получить российский паспорт

Вратарь Иван Проведель, выступающий за итальянскую «Специю», допустил возможность получения российского паспорта.

Проведель признался, что приглашение в национальную сборную является его «главной футбольной мечтой». Вратарь с русскими корнями, вызывавшийся в молодежную итальянскую национальную команду, в интервью изданию «Чемпионат» не исключил получение российского гражданства.

«Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь. Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить», — отметил голкипер.

Проведель выступает за «Специю» с 2019 года. В этом сезоне вратарь провел за свой клуб четыре матча «на ноль». Контракт Проведеля со «Специей» действует до июня.

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