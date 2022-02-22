Голкипер «Специи» Проведель заявил, что не прочь получить российский паспорт

Вратарь Иван Проведель, выступающий за итальянскую «Специю», допустил возможность получения российского паспорта.

Проведель признался, что приглашение в национальную сборную является его «главной футбольной мечтой». Вратарь с русскими корнями, вызывавшийся в молодежную итальянскую национальную команду, в интервью изданию «Чемпионат» не исключил получение российского гражданства.

«Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь. Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить», — отметил голкипер.

Проведель выступает за «Специю» с 2019 года. В этом сезоне вратарь провел за свой клуб четыре матча «на ноль». Контракт Проведеля со «Специей» действует до июня.