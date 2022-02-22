Политолог Сосновский: Ухмылка Шольца на словах о геноциде стала последней каплей для Путина

Россия, которая долго и терпеливо ждала, что Запад все же потребует от Киева выполнения Минских соглашений, поняла всю бессмысленность этого ожидания после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал смешным, утверждение, что жители Донбасса страдают от геноцида.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Александр Сосновский.

Как отметил политолог, одной этой усмешки немецкого канцлера над словами президента РФ Владимира Путина о геноциде в Донбассе хватило Москве, чтобы понять, никто на Западе, и в том числе страны-участницы Нормандского переговорного формата Франция и Германия, не собираются подталкивать Украину к мирному урегулированию вооруженного конфликта.

«Уверен, что усмешка Шольца стала той каплей, которая переполнила чашу терпения Путина. Одно слово может изменить ход истории», — написал Александр Сосновский утром 22 февраля.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Под этим постом интернет-пользователи развернули бурное обсуждение произошедших исторических событий.

«Тоже об этом подумала. Еще во время прессухи было ощущение, что Путин отомстит за это», — написала одна из подписчиц Сосновского.

Другой комментатор задался вопросом, понимают ли сами немцы, что их новый федеральный канцлер одним неосторожным словом обрушил двусторонние российско-немецкие отношения. И самое интересное, понимает ли Олаф Шольц, что он натворил?

«Он бы так хохманул про холокост еще. Как думаете, что бы было? – пишут другие пользователи. — Ну, да геноцид это же только когда миллионами уничтожают. А на Донбассе всего десятки тысяч. Тю».

Также комментаторы отмечают, что у любого человека, видевшего выступление Шольца на Мюнхенской конференции по безопасности 2022 года, где канцлер ФРГ назвал «смешным» утверждение российского лидера о геноциде в Донбассе, после этих слов сжались кулаки. Тем более, если вспомнить, что перед тем, как поехать в Мюнхен, Шольц встречался с Владимиром Путиным в Москве.

«Шольц своим смехом предал Германию. (…) Он даже не понимает, что сделал для себя, своих соотечественников. Он фактически оправдал фашизм, геноцид как явление, — с возмущением пишут интернет-пользователи. — Как говорится, если вы сказали не подумав – значит, вы сказали именно то, что думаете».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Напомним, встреча федерального канцлера германии Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве состоялась 15 февраля. Во время пресс-конференции по итогам переговоров российский президент напомнил канцлеру ФРГ о том, как западный военный блок НАТО в свое время более двух месяцев бомбил Югославию, что в итоге привело к распаду страны. Шольц попытался оправдать действия НАТО тем, что Запад «пытался остановить геноцид в Югославии. И на это Владимир Путин указал, что Москва считает геноцидом то, что в настоящее время происходит в Донбассе.

В Москве Шольц никак не отреагировал на слова российского лидера, но прокомментировал их спустя несколько дней, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Там, в кругу западных политиков, канцлер ФРГ заявил, что слова президента РФ о геноциде в Донбассе «просто смешны».

А вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором заявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, после чего подписал соответствующие соглашения с лидерами республик Донбасса.