Астролог Глоба предрекла сложные отношения между Россией и Украиной в 2022 году

Российский астролог Тамара Глоба спрогнозировала, как будут складываться отношения между Россией и Украиной на протяжении 2022 года.

Астролог детально рассмотрела развитие отношений между Россией и Украиной. В результате Тамара Глоба увидела непростую ситуацию в данном вопросе.

«Между двумя прежде дружественными странами продолжатся сложные отношения, и причиной тому станет обострение конфликта между Киевом и Донбассом», — объяснила астролог.

По словам специалиста, Минские соглашения не окажут должного влияния на ситуацию в 2022 году. Это связано с тем, что взгляды сторон в отношении договоренностей не совпадают. Из-за этого Россия и Украина будут искать разные способы выполнения соглашений.

Также Глоба уверена, что в текущем году противоречия решить не удастся. Тем временем народы соседних государств будут отдаляться друг от друга. Однако непростая ситуация не перерастет в активную фазу. Проблемы скажутся только на заключении соглашений в экономической и политической сферах, пишет «Слово и Дело».