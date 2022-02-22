Югру и Молдавию объединят совместные общественные проекты

Сегодня в Ханты-Мансийске прошла встреча делегации, прибывшей из Молдавии, с общественниками региона. На встрече обсуждалась возможность ведения совместных проектов.

Руководитель молдавской общественной организации «Кантемир» Владислав Думанов рассказал, что сотрудничество начиналось с проекта «Победа — одна на всех». Совместные выезды и встречи приводят в итоге к взаимодействию между властями и бизнесом и крайне положительно сказываются на взаимоотношениях, передает информационно-аналитический портал Ugra-news.

Члены делегации отметили, что любые предложенные Югрой проекты по развитию совместных отношений получат поддержку.

Представители Общественной палаты Югры рассказали гостям о реализуемых проектах, в том числе о проекте «Север для Победы. Каждый для дела мира», который призван сохранить память о Великой Отечественной войне.