Российские гимнастки отказались от участия в этапе серии Гран-при в Киеве

Сборная России по художественной гимнастике не примет участие в киевском этапе Гран-при.

Данной информацией поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Известно, что соревнования запланированы на 14-15 марта.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — заявила она в комментарии РИА Новости.

Известно, что ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Накануне президент России Владимир Путин выступил с заявлением о принятии решения незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.