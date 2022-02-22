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Медведев назвал стоимость газа для ЕС после остановки сертификации «Северного потока — 2»

Экономика
/ Обновлено: 22 февраля 2022 16:37
Медведев назвал стоимость газа для ЕС после остановки сертификации «Северного потока — 2»

Цены на газ в Европе способны вырасти до 2000 евро за тысячу кубометров из-за остановки сертификации «Северного потока — 2», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Twitter. 

Ранее стало известно, что министерство экономики Германии приостановило сертификацию газопровода после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. Финальное слово в отношении «Северного потока — 2» должно будет сказать Федеральное сетевое агентство ФРГ, которое и занималось выдачей разрешения на запуск магистрали.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он также поручил Минобороны обеспечить безопасность на территории ДНР и ЛНР.

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