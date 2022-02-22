Цены на газ в Европе способны вырасти до 2000 евро за тысячу кубометров из-за остановки сертификации «Северного потока — 2», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Twitter.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) February 22, 2022

Ранее стало известно, что министерство экономики Германии приостановило сертификацию газопровода после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. Финальное слово в отношении «Северного потока — 2» должно будет сказать Федеральное сетевое агентство ФРГ, которое и занималось выдачей разрешения на запуск магистрали.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он также поручил Минобороны обеспечить безопасность на территории ДНР и ЛНР.