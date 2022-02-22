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Британцы осудили решение правительства об отправке солдат на Украину

Ближнее зарубежье
Британцы осудили решение правительства об отправке солдат на Украину

Большинство жителей Великобритании высказались против отправки военных на Украину. Такие результаты показал опрос британского издания Daily Express.

«Подавляющее большинство читателей проголосовало "против", считая, что Великобритания не должна вводить войска в этот конфликт. Этот вариант выбрали 2786 респондентов, или 78%», — сообщили они.

Кроме того, в комментариях под голосованием британцы пояснили, что стране лучше всего обойти данную ситуацию стороной.

«Это будет большая война. Настоящая опасность заключается в том, что произойдет, если конфликт выйдет за пределы региона и превратится в более широкое военное столкновение. Лучший способ избежать этого — держаться подальше от него», — написал один из читателей.

Также часть интернет-пользователей выразила сомнение в профессиональных способностях премьер-министра Бориса Джонсона. Они посчитали данные заявления дешевой политической рекламой, которая может привести только к смертям и бедам.

Британцы осудили решение правительства об отправке солдат на Украину
Global Look Press  / I-Images/Keystone Press Agency

Жители Великобритании заметили, что страна должна сосредоточится на собственных проблемах, а не пытаться регулировать восточноевропейские границы.

Ранее стало известно, что Лондон продает Украине списанное вооружение в рамках «поддержания украинского суверенитета». Однако российский посол в Лондоне Андрея Келвин уточнил, что «поддержка» оказалась медвежьей услугой. Подробнее — в нашем материале. 

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