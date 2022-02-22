Политолог Погребинский считает, что Зеленский обижен на США из-за отсутствия поддержки

Соединенные Штаты еще не нашли человека, который может заменить президента Украины Владимира Зеленского на его посту. Об этом рассказал советский и украинский политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам политолога, президент подавлен из-за отсутствия поддержки со стороны Вашингтона. Зеленский рассчитывал на то, что США обеспечат ему защиту во время пребывания на посту главы государства, отметил эксперт. К такому выводу он пришел в эфире «Соловьев Live».

«Одна из причин обиды и подавленного состояния Зеленского заключается в том, что он надеялся, что американцы помогут ему в любом случае, что они по крайней мере защитят его пребывание в должности президента. Но сейчас эта тема подвисла. Ему явно сказали, что стрелять не надо. У них сейчас нет человека, которым можно его заменить и потом, неясно как это сделать легитимно. Так что мне представляется, что американцы поработают с врагами Зеленского чтобы не допустить хаос в стране», — раскрыл Погребинский правду о том, как США загнали Зеленского в угол.

Ранее сообщалось, что в текущей повестке визит Москвы в Мюнхен превратился бы в бесконечные нападки со стороны Запада и бесконечные оправдания России. Соответствующее мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что такая роль не подходит российской стороне.