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Захарова назвала предсказуемыми попытки Запада запугать Россию после признания ЛДНР

Политика
Захарова назвала предсказуемыми попытки Запада запугать Россию после признания ЛДНР

Страны Запада предсказуемо продолжают истерику и попытки запугивания после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующее заявление дипломат сделала в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По ее словам, стоит вернуться на какое-то время назад, так как сейчас основным вопросом является реакция Запада на признание ЛДНР Россией.

«А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательными. Врали, врут и будут врать», — подчеркнула Захарова.

Ранее израильский политолог Яков Кедми прокомментировал обращение лидера РФ Владимира Путина к согражданам, в котором он сообщил о признании независимости республик Донбасса. Эксперт выделил в обращении главы государства три основных сигнала Западу, сообщал телеканал «360».

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