Опубликованы архивные предсказания Ванги о судьбе Донбасса и Украины

Болгарская провидица Ванга, известная во всем мире, предсказала множество событий, которые уже сбылись или только начали сбываться.

Толкователи расшифровали забытое пророчество Ванги, найденное в архивах, которое посвящено судьбе Донбасса и Украины. Так, прорицательница указала на страну, которая граничит с Черным морем.

«Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет», — цитирует текст пророчества издание «Загрево».

Вероятнее всего, под словами «порох», «кролик» и «клич» Ванга подразумевала некоторых украинских политиков. Кроме того, ясновидящая предсказала пришествие некоего Стрельца, который вдохнет в Украину вторую жизнь.

«И придет Стрелец, и будет стоять двадцать и три года, а то, что стояло двадцать и три года, — сотрется в порошок», — заявляла болгарская прорицательница.

По словам Ванги, мир в Донбассе и на Украине наступит только тогда, когда все люди поймут, насколько важна вера во всевышнего. Провидица также отметила, что Донбасс простоит еще много лет, но совместного с Украиной будущего у него не будет.