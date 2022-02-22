Медики попытались увезти новосибирского депутата Коваленко в психбольницу во время заседания

Сотрудники психиатрической больницы прервали сессию совета Колыванского района Новосибирской области. Медработники попытались забрать одного из участников заседания — депутата Виктора Коваленко.

Бригада приехала на сессию совета, чтобы госпитализировать Коваленко из-за неадекватного поведения. Медики сообщили, что получили соответствующее заявление от супруги депутата.

Жена Коваленко утверждала, что сотрудники психбольницы имеют право провести освидетельствование супруга без его согласия. В свою очередь Коваленко отказался от принудительной госпитализации и пообещал подать на медиков в суд.

По мнению коллег Коваленко, его жена не могла написать подобные заявления. Они считают, что противники Коваленко решили отомстить ему таким образом.