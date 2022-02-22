Хазин рассказал, как Путин фирменным стилем вынудил США совершить ошибку

После того, как президент РФ Владимир Путин принял решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, Соединенные Штаты Америки оказались в тупиковой ситуации, в которую они загнали себя сами.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил политолог-экономист Михаил Хазин, по словам которого, западные аналитики, консультирующие руководство США по вопросам Украины, Донбасса и РФ, даже не рассматривали вероятность того, что Москвы признает республики Донбасса.

Такой сценарий развития событий был в числе наименее вероятных. А положение США сейчас усугубляется расколом элит и серьезными экономическими проблемами в преддверии важных промежуточных выборов. В этой ситуации для Запада может оказаться слишком опасным ввязываться в жесткую санкционную войну, считает Хазин.

«Это говорит о том, что их переиграли – это вообще стиль Путина. Они реально совершили ошибку. И это вещь системная. Путин сказал, что разговаривать с Западной Европой бессмысленно – говорить надо с США. А у них сейчас болит другое. Если у вас нарыв на пальчике и обострение геморроя, то про пальчик вы забываете», — объяснил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Теперь в ближайшие годы Западу предстоит пережить не просто резкое падение уровня жизни, а возможно полное исчезновение среднего класса, уверен Хазин. А Россия, по его словам, от такого негативного сценария защищена, так как имеет опыт успешного преодоления кризиса 1990-х годов.

Для стран Запада потеря прослойки среднего класса обернется внутриполитической катастрофой, так как все американские и европейские политические институты опираются именно на представителей этой прослойки. А теперь там никто не знает, как остановить падение уровня жизни населения. Поэтому Вашингтон, Брюссель и Лондон едва ли рискнут втягиваться в серьезный санкционный размен с Россией, так как это грозило бы им еще более быстрым и тяжелым крахом.

«Путин некоторое время назад произнес замечательную фразу, что, если они перейдут границы, мы разорвем с ними отношения – не дипломатические, а отношения вообще. В результате они оказались в идиотской ситуации. Уже понятно, что правила игры меняются, а у них есть всего два-три инструмента типа санкций. Когда у вас экономика сыпется, с санкциями надо поаккуратнее, а то можно и (пожалеть)», — объяснил эксперт.

Приняв решение по Донбассу, президент РФ Владимир Путин фактически поставил Запад в безвыходное положение и во внутренней политике, и в экономике. У США и их сателлитов теперь нет выхода из этого тупика, и при этом они оказались лишены привычного для них запаса прочности для каких-то серьезных антироссийских шагов, из-за отсутствия прочной экономической основы и внутренней стабильности.

Федеральное агентство новостей /

«Их ключевая проблема в том, что у них и во внутренней ситуации нет механизмов, которыми они могли бы что-то сделать, и Путин их поставил в ситуацию, при которой у них и во внешней политике такая же ситуация. Они не знают, что с этим делать. Более того, они не могут, потому что для придумывания внешней политики надо быть уверенным, что у тебя есть внутренний ресурс для ее реализации», – подчеркнул Хазин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад вне зависимости от дальнейших действий Москвы по отношению к Украине и республикам Донбасса, в любом случае ввел бы новые антироссийские санкции, так как западные страны считают своей главной целью сдерживать развитие России. Таким образом, добавил глава государства, поводы для введения все новых ограничительных мер против России Запад считает чистой формальностью.