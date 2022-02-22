Экс-премьер Украины Азаров предрек печальный конец киевскому режиму

Если в Киеве будут продолжать текущую политику и после признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, страну ждет очень «плохой конец» и полный развал государства. Об этом «Политике Сегодня» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он поддержал решение президента РФ Владимира Путина, который накануне подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с главами теперь уже независимых государств ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

18 февраля руководители ЛДНР объявили о массовой эвакуации женщин и детей в Россию из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Президент Путин поручил приграничным российским регионам организовать прием беженцев. Этот шаг Москвы Азаров назвал «абсолютно правильным».

«Я давным-давно говорил об этом. Дело очень важное и нужное. Потому что нельзя, чтобы мирные граждане погибали в результате военного конфликта. Из зоны военных действий всегда необходимо эвакуировать мирное население», – констатировал бывший украинский премьер.

Николай Азаров возглавлял правительство Украины с 2010 по январь 2014 года. После госпереворота в Киеве Азаров переехал в Россию, где возглавляет «Комитет спасения Украины».