Добровольцы Подмосковья рассказали о состоянии детей после эвакуации из Донбасса

Волонтеры, которые принимают эвакуированных граждан Луганской и Донецкой народных республик в Московской области, рассказали о состоянии детей.

Дети беженцев из республик Донбасса, которые прибыли в Подмосковье утром 22 февраля, волнуются и переживают за своих родителей. При этом несовершеннолетние легче переносят эвакуацию, чем взрослые граждане. Об этом телеканалу «360» рассказала волонтер, которая сопровождала ребят.

«Дети все практически тут же уснули, несмотря на то, что они ночью ехали в поезде. То есть это тоже говорит о тяжелом психологическом состоянии детей. Они считывают с родителей состояние и тоже волнуются, переживают, хотя, конечно, легче переносят», — объяснила доброволец.

По ее словам, многие дети во время эвакуации рисовали. Некоторые через рисунки передавали признания в любви мамам. Один ребенок изобразил пингвина, а кто-то — человека с цветком.