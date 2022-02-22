Совфед 22 февраля утвердил договоры о дружбе с Донбассом

Решение о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛДНР было принято единогласно в Совете Федерации.

Ранее стало известно, что Россия согласна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом решении объявил президент РФ Владимир Путин в ходе телевизионного обращения к нации.

Стоит отметить, что соглашения между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками будут действовать в течение десяти лет.

Ранее были опубликованы приказы президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. В документе отмечено, что Украина отказалась от мирного урегулирования ситуации в Донбассе, передает телеканал «360».