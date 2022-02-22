Япония в 2022 году потратит рекордную сумму на военные расходы

Нижней палатой парламента Японии утвержден проект бюджета на 2022 финансовый год с рекордной расходной частью — 107,59 трлн иен (около 940,7 млрд долларов).

Объем расходов из бюджета превысит аналогичный показатель предыдущего года на 1 трлн иен и станет рекордным за всю историю страны. Около трети всех бюджетных расходов пойдет на социальные нужды, передает издание «EurAsia Daily». Примерно на 50 млрд иен планируется увеличит расходы на оборону. В результате они составят 5,37 трлн иен (около 46,9 млрд долларов) и станут рекордно высокими. Средства в основном пойдут на закупку вооружений и укрепление противоракетной обороны. В частности, Япония планирует построить два новых корабля, оснащенных системами ПРО, и выделить деньги на разработку истребителя нового поколения.