Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин исключил стремление России восстановить имперские границы за счет признания ЛДНР

Политика
Путин исключил стремление России восстановить имперские границы за счет признания ЛДНР

Спекуляции о «восстановлении» Российской империи не соответствуют действительности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Подобные мнения были ожидаемы после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, отметил глава государства. По его словам, Россия не преследует такие цели.

«Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении российской империи, это не соответствует действительности», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что журналист Владимир Соловьев обратил внимание на два грозных сигнала в выступлении Владимира Путина. Российский лидер пообещал, что все причастные к трагедии в Одессе 2014 года понесут наказание. Также глава государства пригрозил жестким ответом Москвы на политику Киева по декоммунизации.

#россия #путин #границы #лднр