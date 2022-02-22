Путин исключил стремление России восстановить имперские границы за счет признания ЛДНР

Спекуляции о «восстановлении» Российской империи не соответствуют действительности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Подобные мнения были ожидаемы после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, отметил глава государства. По его словам, Россия не преследует такие цели.

«Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении российской империи, это не соответствует действительности», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что журналист Владимир Соловьев обратил внимание на два грозных сигнала в выступлении Владимира Путина. Российский лидер пообещал, что все причастные к трагедии в Одессе 2014 года понесут наказание. Также глава государства пригрозил жестким ответом Москвы на политику Киева по декоммунизации.