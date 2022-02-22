Геноцид 2.0. Почему Украина и Германия насмехаются над уничтожением жителей ЛДНР

В последние недели в информационном пространстве все чаще мелькает слово «геноцид». Разнится лишь эмоциональный окрас, с которым эта страшная формулировка преподносится. На последнем заседании Госдумы РФ, к примеру, фамилия президента Украины Владимира Зеленского прозвучала рядом с фамилией давно почившего политика, в свое время также выступающего за «одноязычие» и главенство «коренных народов».

«Зеленский — он трус, лжец и подлец. <…> Подлец — за геноцид собственного народа, гибель мирных граждан. Он хочет доделать то, Гитлер не успел доделать?» — возмущался в стенах Госдумы руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Не так давно похожее мнение высказывал Владимир Путин, беседуя с членам Совета безопасности в рамках экстренного заседания. Вечером 21 февраля во время официального обращения к согражданам президент еще раз подчеркнул: восьмилетняя осада Донбасса со стороны ВСУ является не чем иным, как полноценным геноцидом.

«Так называемый "цивилизованный мир", единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать. Как будто и нет ничего, всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 млн человек», — сказал Путин.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Показательно, как к событиям на Украине относятся западные «союзники» Зеленского. Говоря о минометном огне в сторону жилых кварталов жителей Донецкой и Луганской народных республик, канцлер ФРГ Олаф Шольц посмеялся над предположением Путина, связав зачистку мирного населения Донбасса с ведением «исторической дискуссии».

«[Путин] приводит аргумент, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что на самом деле нелепо, скажем прямо. <…> Если мы будем воспринимать его буквально, нам придется не очень оптимистично смотреть в будущее. Но я отказываюсь это делать. Я думаю, мы просто ведем историческую дискуссию».

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

В российском МИД Шольца осадили: не Германии рассказывать о том, что такое геноцид, тем более на украинской земле. Достаточно вспомнить, что во времена Второй мировой войны территория Украины представляла собой настоящую «мини-Германию». По данным историков, после захвата республики нацисты разделили УССР на так называемые «зоны влияния».

Черновицкая, Одесская области, а также западные районы Николаевской и южные районы Винницкой области назывались губернаторством «Транснистрия»; Днепропетровская, Волынская, Киевская, Житомирская, Ривненская, Каменец-Подольская и другие соседние области образовали «рейхскомиссариат Украина» со «столицей» в городе Ровно; Харьковщина, Черниговщина и Донбасс находились в подчинении военной администрации, так как были ближе всего к линии фронта.

По этой причине жить в Донбассе времен Второй мировой войны было практически невозможно. Провизию и медикаменты поставляли только для командования и офицеров, местных жителей нацисты за людей не считали.

Впрочем, в центральной и западной части страны ситуация была не лучше. Украинцы не могли свободно передвигаться по улице. Почти в каждом населенном пункте действовал комендантский час, людям запрещали покидать свой дом с 18:00 до 05:00 утра. Набирать воду из источников, которыми пользовались сами немцы, было запрещено. В домах советских людей не было электричества, им нельзя было посещать аптеку, телеграф и почту, иметь радиоприемник.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Местные жители боялись даже переходить дорогу немецким патрулям или трогать их имущество, боясь оставить хоть какой-то след на личных вещах военнослужащих. Особым образом оккупанты относились к «сообщникам» партизан, чья деятельность каралась смертью.

Все эти уроки истории, к сожалению, украинцами оказались забыты. Примечательно, что начиная с 2014 года многие жители Донбасса жили почти в аналогичных условиях, ежедневно разбирая завалы после обстрелов ВСУ и доставляя раненых в полевые госпитали. Теперь, когда Москва решила вопрос независимости народных республик, в ЛДНР, наконец, воцарилась спасительная тишина.

Не исключено, что уже в скором времени эвакуированные в Россию жители Донбасса смогут вернуться на родную землю, очищенную от следов геноцида.