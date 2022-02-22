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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок»

Спорт
/ Обновлено: 22 февраля 2022 14:39
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок»

Руководство «Химок» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером Игорем Черевченко.

Черевченко, во второй раз в карьере возглавивший «Химки» в ноябре прошлого года, завершил работу в подмосковном клубе. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба красно-черных. В «Химках» поблагодарили Черевченко и его помощников за работу, пожелав успехов в дальнейшей карьере.

По неофициальным данным, в ближайшее время пост главного тренера подмосковного клуба займет Сергей Юран, возглавляющий «СКА-Хабаровск». «Химки» замыкают турнирную таблицу РПЛ. В 18 матчах чемпионата России по футболу сезона-2021/22 клуб из Подмосковья набрал всего 14 очков.

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