Кличко опозорился своим незнанием географии в заявлении об основании Москвы на месте Киева

Киев был великим городом, но никто не представлял, что на этих болотах когда-то появится Москва. С таким заявлением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Градоначальник обратился к соотечественникам и опозорился в прямом эфире. Кличко продемонстрировал незнание географии, а также провалил собственный урок истории.

«Русь была Киевской, а Киев - великим городом», — начал рассуждать мэр.

Однако после этих слов Виталий Кличко добавил нечто несуразное. По его словам, когда были болота, никто не представлял, что на этом месте однажды появится Москва.

Мэр Киева также призвал россиян «смириться с этим» и понять, что Украина выбрала свой путь и будущее в «демократическом обществе стран».

Ранее появились публикации приказов президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик, информирует телеканал «360». Глава государства также обратился к россиянам с объемной речью 21 февраля, которая касалась Украины и ее подхода к ситуации в Донбассе.