Предсказание Ванги о судьбе Украины и Донбасса начало сбываться

Пророчество Ванги на 2022 год, не на шутку испугавшее украинцев, начало сбываться. Согласно ему, страна хоть и находится в затянутом процессе трансформации, но все-таки сможет измениться. Однако, по словам провидицы, представители власти останутся те же.

Это можно проследить, наблюдая за политикой двух президентов Украины, которые правили после переворота 2014 года — Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Несмотря на различия в мировоззрении и даже политическую конфронтацию, они оба продолжают прибегать к антироссийской риторике по указанию западных кураторов. Именно отсутствие реальной власти, которая оказалась сосредоточена в руках заокеанских политиков, и отмечала Ванга.

Она также предсказала, что полностью урегулировать конфликт в Донбассе получится только после ухода Зеленского с поста. Его преемник и станет тем человеком, который сможет сесть за стол переговоров, чтобы принести мир на украинскую землю. Однако, со слов провидицы, сам Донбасс в состав страны уже не вернется.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Также Ванга предупредила, что в скором времени Россия может стать еще сильнее, благодаря славянским державам, которые вернутся к ней «не такими, какими уходили» от нее.

«Россия — праматерь всех славянских держав. Те, что отвернулись от нее, возвратятся в новом обличье. Россия не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи», — говорится в предсказании.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».