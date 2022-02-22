Болдуин повторно обратился к Валиевой после окончания ОИ-2022

Голливудский актер Алек Болдуин прокомментировал пост российской фигуристки Камилы Валиевой об итогах Олимпиады в Пекине.

Валиева посвятила один из постов в своем Instagram-аккаунте окончанию Игр. Спортсменка поблагодарила всех за поддержку и заявила, что продолжит выступать ради своих поклонников.

Многие известные личности не оставили публикацию без внимания. Среди них оказался и Болдуин, который повторно обратился к фигуристке в комментариях.

«Ты большой талант, у тебя столько всего впереди», — написал он.

Ранее Болдуин уже восхищался выступлением Валиевой в командном турнире. Актер сравнил прокат фигуристки с музыкой, поэзией и изобразительным искусством.

Напомним, из-за сомнительной допинг-пробы Валиевой на зимних Олимпийских играх в Китае начался скандал. Из-за небольшой дозы триметазидина в крови 15-летней девушки ее хотели отстранить от участия в личных соревнованиях и лишить медали за командный турнир, но Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку до состязаний, где она заняла четвертое место.