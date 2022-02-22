Песков прояснил вопрос границ признанных Россией ДНР и ЛНР

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР предполагало те границы, в которых республики себя провозглашали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал вопрос границ признанных Россией Луганской и Донецкой народных республик. Песков прояснил это в беседе с журналистами 22 февраля.

«В тех границах, в которых они себя провозглашали», — сказал представитель Кремля.

Депутаты Госдумы ранее проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Решение было принято большинством парламентариев во время очередного пленарного заседания, сообщает телеканал «360».