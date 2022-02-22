Политолог Кедми: на Украине будет тихо после признания в России ЛДНР

Необходимо будет смотреть на развитие ситуации, если Украина прекратит обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик, заявил израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат действия, тогда встанет вопрос быстрого и эффективного прекращения огня. Военный эксперт рассказал, что может ожидать украинскую сторону после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Таким образом он отметил, что решение президента РФ Владимира Путина признать независимость республик Донбасса обернется для всего мира неожиданными последствиями.

Кедми уверен, что после принятого лидером России решения в этих республиках будет тихо. По словам политолога, в таком случае будет тихо и на Украине. Прекращение огня означает внутренние изменения в государстве, подчеркнул он.

Ранее депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман рассказала, что украинская сторона не сможет продолжать агрессию в отношении Донецкой и Луганской народных республик после признания Россией Донбасса. По мнению парламентария, Украина прекратит военные действия в отношении Донбасса, то же касается «ее спонсоров» — США и Западной Европы, сообщал телеканал «360».