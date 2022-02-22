Песков назвал разрыв дипотношений Украины и России крайне нежелательным сценарием

Возможный разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией является крайне нежелательным сценарием.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение киевских властей завершить дипотношения с Москвой. Это приведет к новым трудностям для народов двух стран, отметил он. Также представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона заинтересована в дальнейших контактах с оппонентами.

Как стало известно ранее, Министерство иностранных дел РФ ответило на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном разрыве дипломатических отношений с Москвой. У российской стороны нет такого желания, это выбор Киева, подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.